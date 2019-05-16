أصيبت إحدى الطالبات بحالة إغماء بمدرسة العطارين بنات، ما نتج عنه استدعاء الإسعاف على الفور والاتجاه إليها للاطمئنان على صحتها.

واتجهت الدكتورة إيمان شرف مدير عام إدارة وسط التعليمية، اليوم، إلى المدرسة، مؤكدة أن الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، وقد تمت إفاقتها والتأكد من حالتها الصحية وعودة التركيز لها، ومن ثم عادت لاستكمال امتحانها.

وأوضحت أن مدرسة العطارين تستضيف تلاميذ مدارس سان ميشيل، والرحمة، وسان فرنسيسكان النبي دانيال، لافتة إلى القيام بجولة لتفقد اللجان والاطمئنان على عدم وجود أي عقبات أو مشاكل سواء للطلاب أو الملاحظين، منوهة إلى تلقيها لبعض الشكاوى من أولياء الأمور خارج المدرسة ووعدت بالنظر لهذه الشكاوى وحلها.