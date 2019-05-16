أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بنطاق حى السيدة زينب، نظراً لآنه من الأحياء العريقة، والتي تشهد كثافة سكانية كبيرة على مدار العام، وخاصة خلال شهر رمضان، من رواد الأحياء الأخرى والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من القيادات فى حى السيدة زينب.

وطالب محافظ القاهرة رئيس الحي برفع كافة الإشغالات، وكل ما يعيق الحركة المرورية أولاً بأول، وكذلك إعادة الشيء لأصله بعدد من الشوارع بالحي والتي تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق بها وإدخال الغاز.