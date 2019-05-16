أصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، باختناق اليوم الخميس، إثر حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، حيث جرى إسعاف المصاب ونقل الطفل لمستشفى الغردقة العام، وتبين من الفحص إصابته بحروق من الدرجة الأولى.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارا يفيد بإصابة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات باختناق وحروق من الدرجة الأولى وجرى نقله إلى مستشفى الغردقة العام، وذلك جراء نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة السقالة وسط مدينة الغردقة.

وانتقلت إلى مكان الحريق سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق.

جاري التحقيقات وإجراء المعاينة لمعرفة ملابسات وقوع الحريق.