يطلق "المعهد القومي للأورام الجديد 500 500" حملة إعلانية بدأت بإعلان عرض على شاشة التلفزيون خلال الأيام الأولى لشهر رمضان ظهر فيه ولأول مرة فيه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، متحدثًا عن الصرح الطبي الكبير مستشفى 500500 لعلاج السرطان، لكن يبدو أنه ليس الإعلان الوحيد حيث جرى تصوير إعلانا آخر شارك فيه العديد من الفنانين.

وقال الممثل أشرف حميد، أحد المشاركين في إعلان معهد الأورام الجديد 500 500، إن الإعلان جرى تصويره يومي 9 و10 مايو في نهار رمضان وكان جميع من في اللوكيشين "صائمين".

وتابع حميد لـ"الوطن"، أن الإعلان الذي لم يطرح بعد على شاشات التلفزيون يغنيه الفنان محمد حماقي، ويشارك فيه العديد من لاعبي الكرة بجانب الفنانات ويسرا، ووليلى علوي ورجاء الجدواي ومي عمر وآخرين.

وأشار إلى حميد أنه جرى اختياره ضمن "الكاستينج" بمجرد تقدمه، مشيرا إلى أن الأجواء "اللوكيشين" كانت مليئة بالحب والروح الجيدة بين الجميع.

وطرح "المعهد القومي للأورام" إعلان دعائي ظهر فيه لأول مرة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والذي دعا خلال الإعلان للمساهمة والتبرع لاستكمال بناء مستشفى 500 500 كأكبر مستشفى لعلاج السرطان في مصر والشرق الأوسط.