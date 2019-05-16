التقى عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اليوم، وعبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ونهى سالم مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، وطارق منصور وكيل كلية الآداب ومستشار مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس، الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وممثل المستشار الثقافي الإيطالي، والدكتور إنيرييكو تشيللي برتو ممثل جامعة كاتانيا الإيطالية، بمقر قصر الزعفران.

وجرى بحث الترتيبات النهائية المتعلقة بتنظيم دورة تدريبية بنظام الساعات المعتمدة في مجال الترميم والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 25 يونيو المقبل، حتى 4 من يوليو 2019.

ويستفيد من الدورة 50 باحثا من مختلف الجامعات المصرية والعالمية، ويحاضر في الدورة التي تستمر على مدار 9 أيام متتالية نخبة من الأساتذة المتخصصين من جامعتي عين شمس وكاتانيا الإيطالية، كما جرى مناقشة الترتيبات المبدئية المتعلقة بإعداد برامج للدراسات العليا في مجال الترميم.