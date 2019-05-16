بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، ويتيح الموقع الرسمي لسكك حديد مصر، إمكانية حجز القطارات الدرجة الأولى والثانية، إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان.

ورصدت "الوطن" خطوات الحجز كالتالي:

1) الدخول على موقع سكة حديد مصر من هنـــــا.

2) تسجيل مستخدم جديد: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3) الدخول إلى النظام: بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4) اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5) في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

6) إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7) يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، وإرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

8) في موعد الرحلة يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

وطرحت "سكك حديد مصر" مقاعد القطارات المكيفة التي ستتحرك 30 مايو الموافق 25 رمضان للحجز أمام المسافرين، وستطرح غدًا مقاعد القطارات التي ستتحرك 31 مايو الموافق 26 رمضان.

وأعلنت، طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك 1 يونيو الموافق 27 رمضان، السبت المقبل، ومقاعد القطارات التي ستتحرك 2 يونيو الموافق 28 رمضان الأحد المقبل، ومقاعد القطارات التي ستتحرك 3 يونيو الموافق 29 رمضان الاثنين المقبل.