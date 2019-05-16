جدل بين جمهور مسلسل "زي الشمس" على فيس بوك.. مين اللي قتل "فريدة"؟

منذ بداية عرضه على شاشة التليفزيون ضمن سباق الدراما الرمضانية، استحوذ مسلسل "زي الشمس" على اهتمام نسبة كبيرة من المشاهدين والنقاد، مشيدين بأداء الفنانة الشربيني التي تجسد شخصية "نور" وأداء باقي فريق العمل.

أحداث المسلسل التي تتضمن منذ الحلقة الأولى الكشف عن لغز مقتل "فريدة" التي تجسد دورها ريهام عبد الغفور شقيقة "نور"، جذبت انتباه جمهور المسلسل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا يتداولون تساؤلات وتوقعات شخصية بينهم عن المتورط في جريمة القتل، خاصة بعد أن انتهت أحداث الحلقة العاشرة على اتهام زوجها "عمر" الذي يجسده أحمد السعدني بتورطه في قتلها.

بسنت عماد، واحدة من الجمهور المتابع للمسلسل منذ عرض الحلقة الأولى، اعتبرت أنه المسلسل الأكثر إثارة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الحلقة الأولى خاصة بعد أن أصبحت قضية مقتل "فريدة" أكثر تعقيدا وغموضا بمرور الحلقات بعد اتهام زوجها "عمر" بقتلها.

وعن توقعها للقاتل قالت بسنت في حديثها لـ"الوطن" أن أحداث المسلسل مشوقة وفي كل حلقة تتغير الأحداق، في البداية توقعت أن زوجها عمر هو القاتل ولكن بدأت تفكر في والدتها بعد أن قرأت تصريحات لصناع العمل بأن نهايته تختلف عن المسلسل الإيطالي المقتبس منه العمل.

أصابع الاتهام تشير إلى والدة "فريدة" التي تجسد دورها الفنانة "سوسن بدر"، وفقا لتوقعات مريم أحمد، التي تتابع أحداث المسلسل باهتمام شديد يوميا، حسب تعبيرها.

بررت مريم توقعها في حديثها لـ"الوطن" بأن الأم متعاطفة بشكل كبير مع فريدة على الرغم من أنها خانت أختها نور، الأمر الذي أثار الشك داخلها تجاه الأم.