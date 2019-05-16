تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، تحسين الخدمات والمرافق للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى، وأعمال الرصف والإنارة العامة، مع المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة رفع مستوى المرافق والخدمات للمواطنين بالمراكز والمدن وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، ومتابعة سير الامتحانات، ورفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، والتواصل مع المواطنين وتكثيف الرقابة والمرور والمتابعة على كافة المصالح والقطاعات بالمحافظة ومحاسبة المقصرين.