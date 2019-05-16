لماذا تراجع الدولار أمام الجنيه لأقل من 17 جنيها؟.. بنوك استثمار تجيب

شهد سعر الجنيه أمام الدولار تراجعا واضحا خلال اليومين الماضية بنحو 6 قروش في المتوسط، ووصل سعر الشراء لأدنى مستوى له منذ نحو عامين، مسجلا 16.99 قرشا.

وأرجع عدد من بنوك الاستثمار التحسن الأخير في قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى تحسن العديد من الأنشطة ذات العوائد بالعملات الأجنبية كالصادرات البترولية وتحسن القطاع السياحي وتحويلات المصريين بالخارج إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

بنك الاستثمار "بلتون" يعتقد في مذكرة بحثية إن التحسن فى قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار يرجع لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية منها تسجيل صافي الميزان التجاري البترولي فائض قبل الوقت المتوقع إضافة إلى التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك مع استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.

وتوقع بلتون استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى منتصف 2020، مشيرًا لوصوله إلى 17.10 جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020.

بينما يري بنك الاستثمار فاروس استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه إلى تحسن المصادر المستدامة للعملة الأجنبية بقطاع السياحة وزيادة تدفقاتها الدولارية الفترة الماضية بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ويعتقد فاروس أن هناك عوامل خارجية هامة دعمت الجنيه، أبرزها تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار بعد عدة جلسات من رفع الفائدة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول إلى الاستثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر.

فيما قالت مجموعة "شعاع" لتداول الأوراق المالية إن هناك عدة عوامل تؤثر علي سعر الجنيه المصري أبرزها تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية.

وأوضح تقرير حديث للمجموعة أن سعر صرف الجنيه أقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف، لكنه قريب من القيمة العادلة لسعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، متوقع تماسك قيمة الجنيه مع تزايد احتمالات انخفاض الدولار ولاسيما وانه لا يوجد ضغط هيكل حاليا، قد يؤدى إلى انخفاض فى قيمة الجنيه علي المدي القصير.

وتوقع تراجع متوسط سعر الدولار امام الجنيه من 17.77 جنيه في العام المالي الجاري إلى 17.53 جنيه في العام المقبل.