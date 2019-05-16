اجتمع البرلمان الكويتي، وبالحكومة لمناقشة الاستعدادات لأي حرب بالمنطقة، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز" نقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي محمد ثنيان الغانم، إن فرص نشوب حرب في المنطقة عالية جدا.