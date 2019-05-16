الجمعة.. الدكتور علي جمعة ضيف صالون المحور الثقافي

يحل فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق ضيفاً على صالون المحور الثقافي في الـتاسعة والنصف مساء غد الجمعة، وذلك في أمسية رمضانية تحمل عنوان "الصوم.. عبادة فوق العادة".

تقام الأمسية في إطار برنامج النشاط الثقافي الرمضاني الذي ينظمه صالون المحور الثقافي ويديره الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات المحور الذي صرح بأنه تم اختيار عنوان هذه الأمسية من الصالون نظراً لعظمة وجلال المناسبة وهي شهر رمضان المبارك، وتقديرا للدكتور علي جمعة الذي يحظى بمكانة مرموقة بين أهل العلم حيث يمتلك من العلم الغزير ما يثرى به الحوار في هذا الموضوع خاصة أن شهر رمضان يمثل بالفعل عبادة فوق العادة خصه بها الخالق جل شأنه عن سائر شهور العام.

كما يتضمن الصالون فقرة للإنشاد الديني يقدمها الدكتور أحمد الكحلاوي حيث يقدم مختارات من أشهر ما قدمه في مدح الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

"صالون المحور الثقافي" يقام بشكل منتظم ويتميز بالتنوع ويحضره نخبة من المثقفين والمفكرين ورجال الدين والشخصيات العامة ويصاحبه فقرات موسيقية وغنائية من فنون الزمن الجميل.