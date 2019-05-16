شهدت أسعار الحديد، اليوم، زيادة جديدة سيبدأ تطبيقها، منذ السبت المقبل، وأعلنت مجموعة حديد "عز" في رسالة نصية للتجار اليوم زيادة أسعارها اعتباراً من 18 مايو المقبل، لتصبح 11 ألفا و890 جنيها شامل ضريبة المبيعات، بدلا من السعر القديم البالغ 11 ألفا و780 جنيها للطن.

وقال مصدر بسوق الحديد لـ"الوطن" إن السوق تترقب إعلان باقي المصانع الكبرى والتي تتمثل في "السويس" للصلب و"بشاى" و"حديد المصريين" أسعارها الجديد خلال الساعات المقبلة، مرجعا تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار التكلفة وتحمل المصانع أعباء إضافية خلال الفترة الماضية.