"كشري أبو طارق" ينافس على كأس الأمير عبد الله آل سعود لكرة الصالات

كأس بطولة الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود

ينافس فريق كشري أبو طارق على كأس بطولة الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود الرمضانية الثالثة كرة القدم للصالات، التي تعد البطولة الأشهر في المملكة السعودية وتقام في شهر رمضان للعام الثالث على التوالي.

وينافس الفريق على بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية في مجموعته التي تضم فرق رعاية الرياضيين والمحترفين وكافي ستيج.

يذكر أن فريق "كشري أبو طارق" يضم في صفوفه الدولي السعودي فهد المولد نجم نادي الاتحاد وكلا من الاعبين كامل الموسى وسلطان السوادي.

وانطلقت البطولة في نسختها الثالثة الجمعة الماضي بمشاركة 12 فريقاً من نخبة فرق أحياء منطقة مكة، وتستمر منافساتها حتي 19 مايو، وتضم الفرق المتنافسة عدد كبير من نجوم الكرة السعودية أبرزهم فهد المولد ومحمد نور نجمي نادي الاتحاد والمنتخب السعودي.