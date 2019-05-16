عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا بالمواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسؤولين بسرعة حلها وفقا للقانون.

ورحب المحافظ بالمواطنين، وهنأهم بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها وانعقاد هذا اللقاء بشكل دوري يؤكد على هذا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، بعد الاستماع إلى المواطن الذي يقوم بعرض شكواه بنفسه.

واستمع إلى شكاوى المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والتموين و التربية والتعليم و الصحة ، وكذا مشكلات المواطنين بالمدن المختلفة.

وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة، مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.