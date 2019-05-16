تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وموقف المستشفيات والقوافل الطبية المتواجدة بمراكز ومدن المحافظة، مكلفًا الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، بزيادة عدد القوافل الطبية، ودعم الوحدات بجميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وكلف وكيل الصحة، بتدوير الأطباء بين الوحدات الصحية، لتقليل مشكلة العجز الشديد للأطباء بالوحدات الصحية، مكلفا بتحسين الخدمات وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات، بما يضمن التيسير على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية والمرافق الطبية، وزيادة عدد القوافل الطبية للوقوف علي مستوى أفضل من الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكداً حسن معاملة المرضى.