تمكن ضباط المباحث الجنائية بكفر الشيخ، برئاسة اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين، تخصص في سرقة السيارات المسروقة، وبحوزتهم أسلحة نارية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط 7 متهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مستخدمين السيارة رقم 57239 ملاكي أسيوط ماركة نصر شاهين، وبحوزتهم مفتاحي إنجليزي و4 مفك و بنزه و3 مفتاح لقمة وحبل وعلبة شحم و كونتاك سيارة بالمفتاح الخاص بها.

وتمكن الرائد سعد الليبيشي، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، من القبض على المتهمين، وتبين أنهم "ب.ا" 56 عاما، ميكانيكي ومقيم أسيوط ، مسجل شقي خطر تحت رقم 817/ج سرقات عامة، وبحوزته طبنجة بريتا عيار 9مم و5 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع و هاتف و"م.م" 42 عاما، عاطل ومقيم بدائرة مركز بيلا، مسجل شقي خطر تحت رقم 533/ب فرض سيطرة.

كما تم ضبط "ع.ع" 29عاما، سائق ومقيم ، قنا وبحوزته خنجر بقصد الدفاع، "ح.أ" 20 عاما، عاطل، ومقيم بأسيوط، سبق اتهامه في قضيتي سرقة آخرهما القضية رقم 622/ 2018 جنح قسم أسيوط الجديدة "سرقة"، و"أ.ع" 21عاما، عاطل، ومقيم بأسيوط ، سبق اتهامه في قضيتين ما بين جرائم تموينية ، سرقة آخرهما القضية رقم 21678/ 2018 جنح قسم المرج القاهرة "سرقة"، وبحوزته مطواة بقصد الدفاع وهاتف، و"أ.ج" 33 عاما، عامل ومقيم بدائرة أسيوط، و"س.م" 33 عاما، ميكانيكي ومقيم، بدائرة مركز أسيوط.

وتبين تكوين المتهمين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مستخدمين السيارة رقم 57239 ملاكي أسيوط ماركة نصر شاهين، حيث يقوم المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس بسرقة السيارات ويقوم السادس والسابع بالتصرف فيها بتقطيعها وبيعها، بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقات.

وأرشد المتهمون عن المسروقات لرجال المباحث الجنائية، حيث تم ضبط سيارة، وأجزاء باقي السيارات كالآتي، عبارة عن 2 كابينه سيارة، و 8 مساعدين، 16 إطار كاوتش سيارة، 4 دريكسيون، 3 فارغة موتور، 4 ترس فلام، 8 جنوط، 4 كارونا، 4 فتيس، 4 سلك فرامل، و تنكي وقود، عامود كرنك ، كبوت، و 2 باب سيارة، وإكصدام، هواية، ونصف قايم، وتعرف عليها مالكيها.