استضافت الإعلامية سارة دندراوي، الفنانة يسرا اللوزي، في برنامج "تفاعلكم"، الذي يُعرض على شاشة "العربية"، وهو عبارة عن 25 سؤالا تُجيب عليه الفنانة في أقل من دقيقة لكل سؤال.

فعن دراستها، قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن دراستها في مجال العلوم السياسية وحقوق الإنسان عّلمتها أن الحياة عبارة عن مكان كئيب للغاية، مضيفة: "عرفت إني مش هقدر أكمل دراسة قانون دولي عشان ميجبليش اكتئاب".

وعن عملها مع المخرج يوسف شاهين، أكدت "اللوزي"، أنها كانت تجربة ممتعة للغاية، ولم يكن أي شيء في تفكيرها في هذه الفترة لعدم خبرتها بالعمل الفني في هذا الوقت، " كنت واخد الموضوع لعب بس".