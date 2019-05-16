رئيس تحرير "الجمهورية" الأسبق: مبارك أثنى "بوش الأب" عن دخول العراق

كشف الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، عن تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وقال إبراهيم، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أهم ما قاله لي الرئيس مبارك اليوم إن جورج بوش الأب طلب منه مشاركة قوات مصرية في حرب تحرير الكويت، لكن مبارك أكد له ضرورة موافقة مجلس الشعب على إرسال قوات مصرية خارج الحدود.

وأضاف: رد بوش فقال ستكون هناك موافقة من مجلس الأمن ورد مبارك لايغني عن مجلس الشعب المصري، متابعًا: طلب خالد بن سلطان قائد قوات التحالف العربي اشتراك مصر في دخول الأراضي العراقية ورفض بلال قائد القوة المصرية قائلًا: أوامري تحرير الكويت فقط، واتصل مبارك ببوش وأثناه عن دخول العراق.

وأكد حسن، أنه أجرى مكالمة طويلة مع الرئيس الأسبق، وعلم منه صحة حديثه لفجر السعيد، الذي سينشر علي يومين بالكويت.