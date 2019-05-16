قال الفنان علي ربيع، إن مسلسله المذاع حاليا ضمن السباق الرمضاني، فكرته مختلفة، فهو يتتبع قصة شاب يحاول تحقيق أحلامه بطريقة غريبة "تبدأ الناس تطمع فيه"، متابعا "الفكرة بتضحك".

وأعرب ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" عن تمنيه فوز مسلسله بجائزة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان هذا العام "إن شاء الله أكسب وقتي على طول".

ووجه علي ربيع، رسالة إلى جمهوره قائلا: "ادعموا مسلسل فكرة بمليون جنيه وصوتوا للمسلسل لو عاجبكم أنا مبسوط إنه عاجبكم".

وكان قد انطلق الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما"، مع بداية الشهر الفضيل، يوميا في الحادية عشرة مساءً، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الموسمين الماضيين وكان محط أنظار الجمهور والنقاد والفنانين، الذين دأبوا على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلاتهم للتويج بالكأس.

ويعتمد البرنامج على تقسيم المسلسلات في مجموعات، تماما كما يحدث في كأس العالم، بحيث تبدأ التصفيات وتتنافس المسلسلات في المباريات التي يحسمها تصويت الجمهور وكذلك رأي لجنة التحكيم التي تتكون من نقاد وصحفيين، وتستمر المنافسة حتى المباراة النهائية التي تنتهي بتتويج مسلسل بكأس إينرجي للدراما.