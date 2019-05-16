جامعة أسيوط: نجاح عملية نادرة لزراعة الكلى لمريض بـ"سرطان المثانة"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نجاح مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى في إنقاذ حياة مريض سرطان مثانة بإجراء عملية جراحية نادرة لزراعة الكلى، والتي امتدت إلى نحو 12 ساعة متواصلة، وهو ما يأتي في إطار ما تقوم به مستشفى جراحة المسالك من دور رائد ومتميز فى برنامج زراعة الكلى، والذي بدأ بها فى 2015، وهو الذي أثمر عن إجراء 37 عملية زراعة كلى بنسبة نجاح 100%، بأيدي أبناء الجامعة من الأطباء المتميزين ممن تلقوا تدريبات مكثفة ومتقدمة في ذلك المجال داخل مصر وخارجها.

وأشار الدكتور هشام مختار حمودة، مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، إلى أن العملية تمت لمريض يبلغ من العمر 54 عامًا كان يعاني من سرطان المثانة منذ 7 سنوات وهو ما استدعى إجراء عملية استئصال جذري للمثانة وتحويل البول إلى مثانة معوية بديلة وعقب التأكد من عدم إصابته بارتجاع للورم الخبيث تم تحضيره لعملية زراعة الكلى والمقدمة بتبرع من زوجته التي تبلغ من العمر 45 عامً،ا وهو ما تم في جراحة امتدت لأكثر من 12 ساعة تم خلالها زراعة الكلى في المثانة البديلة بنجاح، وهو ما يُعد أحد عمليات زراعة الكلى الأكثر ندرة والأشد تعقيداً .

وأوضح مختار، أن تلك العملية جاءت متزامنة مع إجراء حالتين زرع آخرين حيث تم إجراء عملية زرع كلى لشاب يبلغ من العمر 29 عامًا، وذلك بتبرع من والدته التي تبلغ من العمر 45 عامًا، كما تم زراعة أخرى لشاب يبلغ 36 عامًا، وذلك بكلى مقدمة تبرع من والدته التى تبلغ 52 عاماً، معلنًا بذلك على القضاء على قوائم الانتظار، وجارِ الإعداد لتجهيز الحالات الجديدة، مشيدًا بدور الفريق الطبي المتميز القائم على عمليات الزراع والذى يطمح في استكمال 50 حالة زرع كلى خلال الشهور القليلة المقبلة.