تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين، مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب 50 عبوة سبراي حارق للعين محظور حيازتها أو استيرادها لخطورتها على الصحة وحياة المواطنين.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول اشتبه مدير الجمرك في راكب مصري قادم من فرانكفورت ترانزيت القاهرة.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 50 عبوة سيلف ديفنس سبراي حارق للعين مخبأة داخل كرتونة شيكولاتة.

حرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2019 وحجز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.