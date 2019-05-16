أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، النشرة الأسبوعية للتوظيف للمؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل وفوق متوسط، في مجال "المطاعم، السياحة، المبيعات، التسويق".

أولًا: وظائف متنوعة للمؤهلات العليا

المحافظات المتاح بها الوظائف "القاهرة الكبرى، المحلة، والإسكندرية"

1) شركة معارض رنين تطلب للتعين:

1- مدير فرع

2- مدير تشغيل "مدير منطقة"

وتتمثل الشروط في الآتي:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة في مجال الرتيل يفضل الأدوات المنزلية

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 40 سنة

تتضمن مميزات الوظيفة ما يلي

- الراتب حسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

للتقدم للوظائف، يتم إرسال السيرة الذاتية على

Masrcv@outlook.com

ثانيًا: وظائف بمجال المبيعات والتسويق

المحافظات المتاحة بها: "القاهرة الكبرى، الإسكندرية، سوهاج، طنطا، المنصورة، والمنيا"

1)كبري شركات اتصالات مصر تطلب للتعيين خدمة عملاء ودعم فني

الشروط:

- بدون خبرة.

- السن لا يزيد عن 38 سنة.

- شرط اللغة الإنجليزية لا يقل عن جيد.

الرواتب تبدأ من 2800 إلى 3500.

للتقديم، يتم ملء الاستمارة من هنــــــــــــــــا.

2) شركة كونكرد من أكبر شركات العقارات تطلب للتعين:

مبيعات داخل الشركة "عقارات"

الشروط:

- مؤهل عالِ خريجين.

- ذكور وإناث.

- إجادة الإنجليزية.

- بالنسبة للذكور يشترط وجود سيارة.

- راتب مجزي جدا يتحدد بالمقابلة + العمولات.

للتقدم للوظيفة، يتم إرسال السيرة الذاتية على:

- Masrcv@outlook.com

3) شركة أبو داوود وكيل شركات عالمية مثل "بروكتل أند جامبل"، "أمريكانا"، وتعمل في مجال التوزيع تطلب الوظائف التالية:

1- سائق "رخصة مهنية ثالثة أو ثانية أو أولى" في المريوطية هرم، ومدينة نصر ويشترط، مؤهل أو بدون مؤهل، رخصة مهنية أولى أو ثانية أو ثالثة، حد أقصى للسن 40 سنة، ذكور فقط، المرتب 3200 جنيه مع بدلات بالإضافة إلى حوافز، تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي.

2- مندوبين مبيعات في المريوطية ومدينة نصر، حيث يوجد وسيلة مواصلات خاصة بالشركة لنقل الموظفين من وإلى فرع الشركة، الراتب 4000 جنيه مع بدلات شهرية، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي متميز، مكافأت سنوية، زيادات سنوية، السن من 18 إلى 40 عامًا.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنـــــا.

4)شركة "الدلتا لتأمينات الحياة" تطلب للتعيين بمحافظة المنيا:

1- مستشار خدمات تأمينية.

2- مدير مبيعات.

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي.

- يشترط وجود خبرة سابقة في إدارة أفراد أو فرق بيع "بالنسبة لمديري البيع".

- لا يشترط وجود خبرة سابقة "بالنسبة لمستشاري الخدمات التأمينية".

- حد أقصى للسن 45 سنة.

الراتب: دخل شهري 2800 جنيه بالإضافة إلى حافز إجادة 20%.

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا.

5) شركة صناعات غذائية تطلب للتعين:

1- مندوب مبيعات

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي ومتوسط

- خبرة أو بدون

- حد أقصى للسن 35 سنة

- ذكور فقط

- راتب 2000 ويزيد حسب الخبرة

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا.

ثالثًا: وظائف متنوعة للمؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل وفوق متوسط

1) شركة مواصلات مصر تعمل في مجال النقل الجماعي الحضاري تطلب للتعين:

سائق سياحة رخصة درجة أولى وثانية

الشروط:

السن من 53 سنة حتى 55 سنة.

- المؤهل

حاصل علي دبلوم "تعليم متوسط" على الأقل

أن يكون سبق له العمل في إحدى شركات النقل السياحي لمدة سنة على الاقل

المميزات:

راتب ثابت + حوافز مجزية

تأمين طبي واجتماعي

يوجد سكن للمغتربين

يوجد دورات موظفين صباحا ومساءً

- الراتب: من 3500 حتي 5500 جنيه.

للتقدم للوظيفة، يتم ملء الاستمارة من هنــــــــــــا.

2) شركة كوكاكولا تطلب للتعيين الفوري:

1- سائقين

وتتمثل الشروط في:

- المؤهل "عالِ– فوق متوسط – متوسط"

- موقف نهائي من التجنيد "إعفاء – أدى الخدمة"

- يحمل رخصة قيادة مهنية

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا.

3)سعودي ماركت يطلب للتعيين:

1- بائع ممر

2- كاشير

3- تحضير طلبات

4- سائق دليفري

5- مراقب أمن

6- مندوب توصيل طلبات "طيار"

7- بائع ثلاجة

8- فني تكييف مركزي وتشلرات

وتتمثل الشروط في:

- مؤهل عالي "الكاشير" – مؤهلات متوسطة "الوظائف الاخرى"

- خريجين فقط

- السن من 18 إلى 35 سنة

الراتب: حسب الخبرة والوظيفة + بدل الانتقال

للتقدم لأي وظيفة ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا.

رابعًا: وظائف بمجال المطاعم والسياحة

1) جود كافيه واحد يطلب للتعين:

1- ويتر "مضيف صالة"

2- شيفات سخن

3- بارستا

4- ستيورد

الشروط:

- دبلوم صنايع- مؤهل متوسط خريجين

- ذكور فقط

- حد أقصى للسن 35 سنة

الراتب: 2200 صافي + حوافز "للوظيفة الأولى"

الراتب: ابتداء من 2500 و3000 حتى 3500 حسب الخبرة "للوظيفة الثانية"

الراتب: 2500صافى + حوافز "للوظيفة الثالثة"

الراتب: 2400 جنيه "للوظيفة الرابعة"

للتقدم، ملء الاستمارة من هنــــــــــــــا.

2) سلسلة مطاعم أمريكانا تطلب للتعيين الفوري

1- عضو فريق بمطاعم

الشروط:

- مؤهلات عليا ومتوسطة

- السن حتي 30 سنة

الراتب 2000 + 200 بدل مواصلات + توفير سكن + وجبة

للتقدم للوظيفة، يتم ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا.