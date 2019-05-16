عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرًا مصورًا على يوتيوب، يوضح دعم تركيا للتطرف والإرهاب في ليبيا، من أجل تنفيذ أجندات تُلبي أهدافها ومصالحها، حيث أوضح التقرير تساهل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان مع المقاتلين المتشددين الأجانب الذين تعتقلهم.

وأوضح التقرير، اعتقال 37% فقط من المقاتلين الأجانب في تركيا، الذين ألقى القبض عليهم، وإطلاق سراح الغالبية العظمى من المقاتلين المتشددين الأجانب خلال الفترة الواقعة بين عامى 2014 و2016.

وبّين التقرير، نقل الاستخبارات التركية بشكل سرى لمقاتلين "متشددين" إلى الحدود التركية السورية، للتأثير على الحرب الدائرة في البلد المجاور، وكذلك إلى ليبيا.