صابر الرباعي عن شراءه منزل "ذكرى": "كانت صدفة غريبة..مكنتش أعرف"

علق الفنان صابر الرباعي، على شرائه بيت الفنانة الراحلة ذكرى قائلا إنها كانت صدفة غريبة جدا، وجميلة جدا، ولم يكن يعرف نهائيا أنه منزلها.

وأضاف "الرباعي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عايشة شو" المذاع عبر فضائية "النهار"، مع الإعلامية عائشة عثمان، مساء الخميس، أنه عند شراء المنزل وجد شقيقتها، وتحدث معها، وتفاجئ أنه منزلها، وعزم على شرائه، مشيرا إلى أن ذكرى واحدة من الفنانات المميزات وصوت لن يتكرر في الساحة الفنية.

وتابع أنها واحدة من الفنانات التي غنت بالعديد من اللكنات سواء المصرية أو اللبنانية أو الخليجية أو التونسية، وكل الأغاني حققت بها نجاحا كبيرا في مشوارها الفني.