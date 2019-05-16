قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات البحرية جاهزة على مدار الساعة لتنفيذ مهامها لحماية وتأمين جميع السواحل المصرية، وتأمين جميع الأهداف الاقتصادية وحماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية للبحر المتوسط والأحمر.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "مصر الأولى"، أن القوات البحرية جاهزة لمكافحة أي أعمال تسلل أو تهريب عبر السواحل المصرية، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين ثالث غواصة مصرية ألمانية حديثة بالإضافة إلى تدشين الفرقاطة المصرية "المعز 981"، لدعم القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية والأهداف النفطية والمعدنية داخل المياه المصرية، ومواكبة التطور على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوات البحرية.

وأعلنت القوات المسلحة أنه في إطار استكمال جهود الجيش والشرطة لمكافحة الإرهاب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي 54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.