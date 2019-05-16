شارك الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، طلاب المدن الجامعية "المغتربين" إفطارهم الجماعي بالمطعم المركزي؛ وذلك لخلق بيئة أسرية وجو رمضاني للطلبة والطالبات المغتربين، وفتح أفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة.

أشار الدكتور عبدالنبي، إلى أن جميع قيادات الجامعة حرصت على حضور الإفطار الجماعي لطلاب المدن، بمشاركة الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ومنسقي الأنشطة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

كما شارك في حفل الإفطار؛ الدكتور حصافي محمد كمال المشرف العام للمدن الجامعية، الدكتورة هناء عبدالحميد منسق الأنشطة لطالبات المدن، والدكتورة سمية محروص مدير عام المدن الجامعية.

وعبر عبدالنبي، خلال اجتماعه بطلاب المدن الجامعية، عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه المغتربين في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا بأن إدارة الجامعة حرصت على الحضور للاحتفال مع طلاب الجامعة المغتربين للإفطار معًا على مائدة واحدة تجمعها روح المحبة والألفة بين الطلاب وقيادات الجامعة، وذلك احتفالا بشهر رمضان، وخلق جو أسري رمضاني.

وقال رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة معكم وداعمة لكم، ودورنا تصحيح السلبيات التي قد تحيط بنا للوصول بكم وبالجامعة الى الصورة مشرفة التي نستهدفها جميعًا.

كما استمع إلى آراء طلاب المدن الجامعية لمعرفة مستوى خدمات المدن الجامعية والمطعم المركزي؛ لعرض المشكلات التي تواجههم، لتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في امتحانات نهاية العام.