لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر، في مشاجرة بقرية الجلاوية بمركز ساقلته في محافظة سوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الجلاوية بساقلته، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط مباحث مركز ساقلته، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع كل من "محمد.ص.م" 30 عامًا، عامل، و"أنور.أ.ح" 15 عامًا، طالب، وإصابة "أحمد.م.م" 12 عامًا، مصابا بطلق ناري، وتم نقل الجثتين لمستشفى أخميم المركزي، والمصاب تم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، وجارِ إجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الجريمة من قبل ضباط المباحث.