صلح بين بشرى ومحمد رمضان: "هنشتغل مع بعض"

قالت الفنانة بشرى، إن رجل الأعمال نجيب ساويرس توسط للصلح بينها وبين الفنان محمد رمضان.

وكتبت بشرى، عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين، وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا، بس الحقيقة إن مفيش خلاف وده تنافس فني ليس إلا، والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض، مش نتبارز بالأغاني بس".

وكان الفنان محمد رمضان أطلق أغنيته "أنا الملك" التي تباهي فيها بأنه الملك في الوسط وفي نادي الملوك"، لترد عليه الفنانة بشرى بأغنية "كوبرا": "لو فاكر نفسه إنه لوحده جوه الناديده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين.. كل الكلام يا عيني قاله على الفاضيده محصلش رقم 70"، ليعاود الأخير إطلاق "مافيا"، التي تقول كلماتها: "مبخفش من حد ولا عمري هكشواي حد هيواجهني هاخده وش".