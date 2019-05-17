مواليد برج الميزان لديهم مليون رغبة في عيش حياتهم الخاصة بالبيت، فالعائلة أهم أولوياتهم، وتنشر "الوطن" لأصحاب البرج، حظهم على الصعيد المهني والعاطفي، من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزلك الثامن، ويدفعك ذلك للتخطيط لمستقبلك وتنجح في اكتشاف معلومات خافية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر متنافران في منزلك، وعليك اليوم أن تتجنب التبذير.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.