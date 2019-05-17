مسلسل البرنسيسة بيسة وسوبر ميرو.. "الأعلى للإعلام" يرصد 9 ألفاظ سوقية

رصدت اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 9 ألفاظ سوقية، في مسلسلي "البرنسيسية بيسة" و"سوبر ميرو".

ففي الحلقة ١١ من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عز الدين، رصدت اللجنة 3 مخالفات تتعلق بألفاظ دونية وسوقية ومبتذلة.

وبحسب التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، جاءت المخالفات الثلاث، في مشهد بوسي: "طول عمره راجل معندوش دم".. "دي مبقتش مدرسة.. دي بقت مزبلة"، وحجاج عبد العظيم: "إيه الوُطُوّ دا يا سماح".

كما رصدت اللجنة، في الحلقة 11 من مسلسل سوبر ميرو، بطولة إيمي سمير غانم، 6 مخالفات تتعلق بألفاظ دونية وسوقية ومبتذلة، كانت بالمشاهد الآتية:

1- "الفاجر" متحدثا لزوجته عن أفراد عصابته: "دى ناس أنا عارفها.. راضعة زبالة".

2- "ميرو" متحدثة مع "هدهد" عن خطيبته اليابانية: "دى طيبة أوي، دي لو مصرية كانت ضربتك بالجزمة فوق دماغك".

3- "ليمون" لـ"ميرو": "يلا اتفضلى على شغلك يا حتة بهيمة".

4- والدة "هدهد" له: "جاتك نيلة يا موكوس يا ابن الموكوسة".

5- "هدهد": "أنا أسف على الفرح العِرَّة ده".

6- "الفاجر" متحدثا عن ابنه: "طالع لأمه.. الله يخرب بيت أمه".