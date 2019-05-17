الديهي: أحد أنصار أبو إسماعيل زعم أن الرسول طلب منه تأييده في المنام

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لأنصار الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل، أثناء مبايعته على أنه "المهدي المنتظر".

وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس ، على هذا الفيديو: "ما فعله الإخوان حينها طقوس خوارج، ولكنها لم تكن طقوس إسلامية على الإطلاق".

وأوضح أن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل كان مثل أعلى في الكذب، مستشهدًا بتورطه في قضية تزوير جنسية والدته خلال الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أنه تحدث في أكثر من مناسبة إعلامية عن استخدام السلاح، قائلا: "حازم صلاح أبو إسماعيل كان دموي للغاية، حيث تحدث في أكثر من مناسبة عن الدم، وحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي وحاول اصطياد الإعلاميين حينها".

وتابع، أن أحد أنصاره زعم أنه رأى في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاه بإتباع حازم صلاح أبو إسماعيل، معلقا: "خزعبلات وأكاذيب تعودنا عليها من جماعة الإخوان الإرهابية، ومجرد عبث وأضغاث أحلام من الشيطان".