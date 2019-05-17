قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل اعتاد التدليس وقول معلومات كاذبة، مشيرًا إلى أنه بدأ عمله الدعوي والسياسي عندما حصل على تصريح من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، للتواجد في مسجد أسد بن الفرات في محافظة الجيزة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه دائمًا ما كان يتناول موضوعات يجهلها ويتسم فيها بالضحالة العلمية، مشيرًا إلى أن شهرته بدأت من تجرمته البلهاء لمعني كلمة "بيبسي".

وتابع: "أبو إسماعيل زعم أن الترجمة الحرفية لشركة المياه الغازية الشهيرة، معناه ادفع كل سنت من أجل حماية إسرائيل"، لافتًا أن شركة بيبسي أقدم من إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه اعتبر أن الإرهابي أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة السابق شهيدًا، وهذا يعتبر تجرأ على الله وكأن معه مفاتيح الجنة.

وكشف "الديهي"، كذب وتدليس حازم صلاح أبو إسماعيل، عندما أكد أنه درس ميزانية إسرائيل لمدة 6 سنوات، ووصل من خلالها إلى أن دخل إسرائيل من الزراعة أكبر من دخل مصر بالكامل.

وأوضح أن حازم صلاح أبو إسماعيل أدلى بهذه التصريحات عام 2010، وحينها بلغت ميزانية مصر 219 مليار دولار، وإسرائيل 217 مليار دولار.

وعن آراء والده التكفيرية، قال "الديهي"، إن صلاح أبو إسماعيل كتب في كتابه "قضية العصر"، الذي تناول اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، إن الرئيس الأسبق نفض يده من الإسلام، بقوله إنه "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة".

وعلق على ذلك بقوله: "صلاح أبو إسماعيل هو أول من كفر الرئيس السادات تحت قبة البرلمان".