شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الزوجة 18" تطورات عديدة، حيث ذهب "حمزة" الذي يؤدي دوره الفنان حسن الرداد، بضمان زوجاته السابقات اللائي قضين ليليتهن في قسم الشرطة.

ويذهب حمزة لضمان زوجاته السابقين سمر ودهب وأسما مع زوجته الحالية "شهيرة" في القسم، بعد رغبتهم في تحرير محضر ضده، لكنهم اكتشفوا، عدم امتلاكهم بطاقة الرقم القومي.

كما كشف حمزة عن سرقة تصميماته لإحدى دور الأزياء الأخرى، ما عرض شركته لمشكلات كثيرة وخسائر كبرى.

وتدور أحداث تدور قصته حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المشكلات بسبب تعدد زيجاته الكثيرة وعلاقاته الغرامية، ويشارك في بطولته ناهد السباعي، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل ونور الكاديكي، ومن إخراج مصطفى فكري.