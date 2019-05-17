كشف علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة «شركات السياحة»، أمس، أن عدداً من السماسرة استغلوا نظام التأشيرة الإلكترونية للعمرة، الذى أطلقته السعودية مؤخراً، ويعتمد على طريقة «الوكيل الافتراضى»، للإعلان عن تنظيم برامج غير شرعية تسمح لمعتمرى رمضان بالتخلف عن العودة والبقاء فى المملكة حتى موسم الحج، مؤكداً أن الضوابط المنظمة للعمرة، التى كانت وزارة السياحة وضعتها، قضت على تلك الظاهرة السلبية خلال السنوات الماضية.

"عضو الغرفة": الهاربون يختبئون 3 شهور فى مكة

وقال «الغمرى» لـ«الوطن» إن برنامج «رمضان- الحج»، الذى بدأ السماسرة الترويج له، يسمح للمصريين بالسفر إلى السعودية بتأشيرة عمرة رمضان، والهروب والاختباء فى مكة 3 أشهر، لحين موعد الحج وأداء المناسك، ثم العودة لمصر، مضيفاً أن «هؤلاء المواطنين يفترشون الطرقات خلال موسم الحج لعدم وجود مخيمات أو مساكن لهم».

وأشار إلى أن «الدولة لا تعلم شيئاً عن هذا البرنامج، وحال القبض على المعتمر المتخلف، يتم ترحيله إلى مصر ومنع سفره للسعودية لعدة سنوات»، موضحاً أن «تلك السلوكيات تسىء للمصريين، وتؤدى لزيادة الأزمات خلال موسم الحج».

وطالب عضو «غرفة السياحة» الدولة بالتحرك لدى السعودية لوقف منح التأشيرات المباشرة، حفاظاً على موسم الحج وحقوق المواطن المصرى، مشدداً على «ضرورة اتخاذ وزارة السياحة الإجراءات القانونية ضد السماسرة المنتشرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وإبلاغ شرطة السياحة للتعامل معهم، ووقف تلك المهزلة التى تضر بسمعة الحج المصرى وتعرّض المواطنين للنصب والابتزاز».