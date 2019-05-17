نفى المركز الإعلامي المسؤول عن إدارة صفحات الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ"تايسون"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما نُسب إليه من تصريحات، أمس الخميس، عبر إحدى صفحات "فيسبوك"، التي تحمل اسمه.

ونشر المركز، عبر الصفحة الرسمية والوحيدة، للفنان محمد ممدوح، عبر "فيس بوك"، التي يتابعها نحو 75 ألف شخص فقط: "إذ تبيّن أنه لم يُعلق على انتقادات الجمهور، بشأن أزمته الصحية التي أثرت سلبًا على مخارج الألفاظ، وصعوبة فهمها لدى البعض".

وكان المنشور الأخير، الذي كتبه "ممدوح" عبر صحفته على "فيسبوك"، كان مُتعلقًا بمسلسل "قابيل"، الذي يُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان الجاري، بالتعاون مع محمد فراج وأمينة خليل.

كانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المنسوبة إلى الفنان محمد ممدوح، كتبت منشورًا، أمس الخميس: "أنا مليان عيوب وبعتذر للناس اللي ضايقتها نبرة صوتي"، الأمر الذي لاقى صدى كبيرًا بين قِبل الجمهور.