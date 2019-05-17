مسلسل مملكة الغجر الحلقة 11: "نعمة" تتسلم الصولجان

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "مملكة الغجر"، تطورا في الأحداث مع "ياسمينا" التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي و"رؤوف" الذي يلعب دوره حازم سمير، و"نعمة" التي تجسدها الفنانة فيفي عبده.

اختطفت "نعمة" "رؤوف" خلال بحثه عن "ياسمينا"، التي تعرضت لحادث سيارة، وبذلك تكون ساعدت رجل الأعمال "النورى" الذي يلعب دوره الفنان سامح الصريطي في العثور عليه، لأن "رؤوف" وزوجته يحتفظان بـ"هارد ديسك" يحمل وثائق لأعمال الخارجة عن القانون.

وفي سياق متصل، قرر "الحكيم" الذي يلعب دوره سناء شافع، التنازل عن "صولجانه" وإعطائه إلى نعمة، بعد إعلانه فشله في العثور على" ياسمينا" أمام أهل "ربع الغجر"، مؤكدًا أن نعمة جديرة بقيادتهم.

وقررت "نعمة" التفرغ لمهمة إيجاد "ياسمينا"، معلنة بأن من يجدها سيحصل على وزنه ذهب.