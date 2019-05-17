يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 18 34

دمنهور 18 26

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 31

سيوة 16 33

بورسعيد 18 28

دمياط 18 27

الزقازيق 21 38

الإسماعيلية 18 35

السويس 21 35

العريش 22 32

رفح 21 31

رأس سدر 23 34

نخل 15 37

نويبع 21 37

طابا 22 38

كاترين 18 32

الطور 23 38

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 21 35

بني سويف 21 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 37

سوهاج 22 38

قنا 23 41

الأقصر 26 43

أسوان 27 43

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31