مع حلول شهر رمضان، تكثر تساؤلات الصائمين حول بعض الأمور التي يجدون فيها شكا فيما إذا كان فعلها يفطر أم لا، وجاء آخرها، أمس، حينما رد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ"الفيس بوك"، والذي قال في سؤاله: "هل استخدام الشطاف يٌفطر في رمضان".

وقال "وسام"، إن استخدام الشطاف خلال الصيام عند بعض الفقهاء، لا يُفطر وبه نفتي بدار الافتاء، حيث إن دار الإفتاء ترى أن استخدام الشطاف لا يُفطر.

ولا يعد "الشطاف" الشىء الوحيد الذي يختلف الصائمون حول حكمه، بل يسبقه أمور كثيرة، لا يستطيع الكثير من المسلمين معرفة ما إذا كان فعلها يبطل الصيام أم لا، وترصدها "الوطن" فيما يلي:

- العطور

تعد العطور من الأمور التي يختلف حولها الصائمون في مدى صحة استعمالها في نهار رمضان أم لا، حيث تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الشرع في استخدام العطور في نهار شهر رمضان، وهل ذلك يفسد الصيام؟ وجاء نص السؤال كالتالي: "كنت في أحد أيام رمضان استعد لصلاة العصر، وعندما أردت أن أضع العطر منعني صديقي وقال لي إنه يبطل الصيام، فهل هذا صحيح؟".

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بقوله: "من شمائل النبي حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ حيث روى النسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: "حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة"، فالطيب ممنوع أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان رسول الله يضع الطيب قبل الإحرام.

وأضاف المفتي، عبر موقع الدار الرسمي: "عموم هذه الأدلة، وغيرها مما ورد في استحباب استعمال الطيب والتعطر بالروائح الزكية، يقضي بجواز ذلك في الصيام وغيره إلا ما استثناه الشرع الشريف كالإحرام وما يلحق به.

- معجون الأسنان

ويعد استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان من الأمور التي يختلف حولها الصائمون في مدى صحة استعمالها خلال الصيام أم لا، وورد تساؤل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن حكم استعمال معجون الأسنان، في نهار رمضان؟

وجاء الجواب كالتالي: "يُكره للصائم استعمال مثل هذه المستحضرات في نهار رمضان؛ خشية أن يصل منها شيء للجوف -ولو دون قصد - فيفسد بذلك صيامه، ولكن لو فعلها ولم يبتلع منها شيئاً لم يفطر".

- قطرة العين

يعد استخدام قطرة العين في نهار رمضان من الأمور التي يختلف حولها الصائمون في مدى صحة استعمالها خلال الصيام أم لا، وورد تساؤل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن حكم استعمال قطرة العين، في نهار رمضان.

وجاء الجواب كالتالي: "قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذاً مفتوحاً إلى الجوف".

- المضمضة

تعد المضمضة خلال الصيام من الأمور التي يختلف حولها الصائمون في مدى صحة استعمالها في نهار رمضان أم لا، وورد تساؤل عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عن حكم المضمضة، في نهار رمضان.

وجاء الجواب كالتالي: "إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تعدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة فصومه صحيح، وأما إن تعدى أو بالغ فوصل الماء إلى جوفه فإن صومه يبطل؛ لأن المبالغة منهي عنها للصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) رواه الأربعة، والمراد بالتعدي أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات، والمبالغة تكون بالغرغرة أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم".