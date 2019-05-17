أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، الانتهاء من تطوير وصيانة وترميم الطرق بمنطقة شمال شرق حي النادي بالمدينة.

وقال إن منطقة حي النادي تنقسم إلى 4 مجاورات شمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق وجنوب غرب، وإنه سيجرى البدء في تطوير وصيانة باقي المجاورات تباعا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتطوير وصيانة حي النادي تبلغ 40 مليون جنيه.

وأفاد رئيس الجهاز بأن عملية التطوير تشمل تنسيق المناطق الخضراء وترميم الأرصفة والطرق.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل على صيانة وترميم وإعادة الشيء إلى أصله لأعمال الطرق بمنطقة إسكان الشباب الشمالي والجنوبي، حيث تشمل عملية التطوير منطقة 63م ومنطقة 70 مترا وحجر الأساس بإسكان الشباب بالمدينة، مضيفا أن التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير تبلغ 25 مليون جنيه.