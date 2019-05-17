استقبل قسم الاستقبال والطواري بمستشفى إدفو شمال محافظة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، شخصين مصابين بطلق ناري في مشاجرة على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو بيفيد بتلقيه بلاغاً من مستشفى إدفو بوصول مصابين بطلق ناري إلى المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية أن السبب نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين شخصين من عائلة ضوي والآخر من عائلة النجاجرة بقرية المحاميد بإدفو علي خلفية خصومة ثأرية بسبب النزاع علي قطعة أرض.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من "أبو ناجي كرم الماجد،" 44 سنة، طرف أول أصيب بطلق ناري في الظهر، و"محمد ضوي حسين"، 35 سنة، طرف ثان أصيب بطلق ناري في الزراع الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إدفو العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.