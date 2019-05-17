أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20.

وأضاف " ملاك " في بيان له، اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 273 شاحنة بضائع و78 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 71 شاحنة و 60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 202 شاحنة بضائع و18 سيارة.

وأوضح أن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج فيما استقبل الميناء أمس السفينة سينا ومغادرة ثلاث سفن بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.

كما يشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة ثلاث سفن، بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن.