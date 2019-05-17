أعلنت إدارة مرور القاهرة تحويلات مرورية وإغلاق محور جوزيف تيتو جزئيا؛ لإنشاء كوبري تقاطع الدائري مع المحور على مدار شهر كامل ابتداء من اليوم الجمعة، وتقرر أن تكون الأعمال على النحو التالي:-

- إجراء تحويلة مرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربي وحتى مطلع الدائري، على أن يجرى تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائري للاتجاه الآخر القادم من الدائري تجاه كوبري الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

- غلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائري للقادم من كوبري الحرفيين اتجاه الدائري لمسافة 250 مترا، بالنسبة للاتجاه الآخر يجرى تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

ويجرى تنفيذ أعمال الغلق الجزئي للطريق لمدة شهر واحد ليلاً ونهارا، وستعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.