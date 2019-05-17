وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفدا من ضباط وضابطات القطاع، لزيارة نزلاء المعهد القومي للأورام، لمشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، وتقديم "هدايا رمضانية" لهم، معربين عن سعادتهم بتلك الزيارة وتمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها لتفعيل الدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية ومواصلة توطيد أطر التواصل مع كافة فئات الشعب المصري للتأكيد على متانة العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة.

ومن جانبهم أعرب نزلاء المعهد عن سعادتهم بهذه الزيارة، مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمستمرة في تقديم أوجه الدعم لمؤسسات الدولة ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.