تجرى شركة "وارنر بروس"، مفاوضات، مع الممثل روبرت باتيسون، ليقوم ببطولة فيلم "The Batman"، للمخرج مات ريفز، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يونيو 2021.

وإلى الآن لم يتم التعاقد مع "باتيسون"، إلا أنه، وفقا لموقع مجلة "فارايتي"، الخيار الأفضل، ومن المتوقع أن يتم التعاقد في فترة قريبة.

وتولى مات ريفيز، مهمة إخراج وتأليف الفيلم خلفًا لـ"بن أفليك"، الذي كان من المفترض أن يقوم ببطولة وإخراج الفيلم، لكنه انسحب، ويشارك في الوقت الحالي بعملية الإنتاج.

وتمنح "وارنر بروس"، "ريفز"، الكثير من الوقت لتطوير سيناريو الفيلم، على أمل أن يقدم بشكل جيد، بعد خيبات الأمل في فيلمى "Batman v Superman" و"Justice League".

وأشار تقرير لمجلة "فارايتي"، إلى أنه لم يتم تحديد الموعد الرسمى لبدء تصوير "The Batman"، ولكن قد يبدأ في أواخر عام 2019 أو أوائل 2020.

وأوضح أن "باتيسون" على وشك تصوير فيلم آخر للمخرج كريستوفر نولان، يشارك في بطولته "جون ديفيد واشنطن"، والمقرر طرحه للعرض في 17 يوليو 2020.

كما يعرض له 4 أفلام في العام الحالي، وهي "High Life" لـ كلير دينيس، "The Lighthouse" إخراج روبرت إيجرز، و"The King" إنتاج "نتفليكس"، بالإضافة إلى "Waiting for the Barbarians".