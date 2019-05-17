أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ قصيرة المدى في ترسانته قادرة على استهداف السفن الأمريكية في الخليج.

وأكد نائب قائد الحرس الثوري، أن أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة لعدة أسباب، حسبما أفاد موقع "العربية"، في نبأ عاجل.