قال مصدر أمني، إن مصلحة السجون بصدد تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 560 سجينًا، وهو القرار رقم 232 لسنة 2016، الذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم.

وأضاف المصدر، بأن السجون بدأت في تنفيذ القرار الرئاسي، في أسرع وقت.