عُثرصباح اليوم الجمعة، على جثة موظف بقطاع الأمن بمراكز الإرسال بمدينة باريس في محافظة الوادي الجديد، والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بإحدى المزارع بالمدينة.

تلقى اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة موظف حكومي بمركز باريس.

وبالفحص الأولي، تبين وفاة "فريد محمد شهاب الدين"، 53 سنة، موظف بقطاع الأمن بمراكز الإرسال الإذاعي والتليفزيوني بمدينة باريس، التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد العثور على جثته بجوار منطقة زراعية تسمى "عين الملكية" بمدينة باريس.

وتبين بعد الفحص الأولي للجثة والواقعة، بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجاري تحرير محضر بالواقعة، ومعاينة جثة المتوفي، بمعرفة فريق من النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.