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طلبات جديدة من المستثمرين لإقامة مزارع نخيل في الفرافرة

طلبات جديدة من المستثمرين لإقامة مزارع نخيل في الفرافرة

بالصور| "بالفن هنقدر نغير".. مبادرة صندوق مكافحة الإدمان تجوب المناطق

بالصور| "بالفن هنقدر نغير".. مبادرة صندوق مكافحة الإدمان تجوب المناطق

قرية "الراشدة" تنفذ مشروع الصدقة الجارية في الوادي الجديد

قرية "الراشدة" تنفذ مشروع الصدقة الجارية في الوادي الجديد

محافظ أسيوط يبحث استعدادات المدارس لامتحانات الصف الأول الثانوي

محافظ أسيوط يبحث استعدادات المدارس لامتحانات الصف الأول الثانوي

"الزراعة" توافق على ترخيص 106 حظائر ماشية بالوادي الجديد

"الزراعة" توافق على ترخيص 106 حظائر ماشية بالوادي الجديد

"صحة الوادي الجديد" تفحص 249 عينة للتأكد من سلامة مياه الشرب بالمحافظة

"صحة الوادي الجديد" تفحص 249 عينة للتأكد من سلامة مياه الشرب بالمحافظة

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الخط العربى ما زال حياً.. «بس مابيأكّلش عيش»

الخط العربى ما زال حياً.. «بس مابيأكّلش عيش»

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