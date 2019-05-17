قال معاذ عبدالرحيم وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى توريد 121 ألف طن و467 كجم قمح داخل وخارج المحافظة، منذ بدء حصاد المحصول وحتى اليوم.

وأضاف معاذ، أنه جرى توريد 97196 طن قمح خارج المحافظة، لصوامع ومطاحن شركة مصر الوسطى ومحافظات أخرى، بينما جرى توريد 24297 طنا من المحصول لشون وصوامع داخل المحافظة.

وأكد توريد هذه الكميات لهناجر وشون مركز الخارجة وشركة الصوامع، لافتا إلى أن الشون ومراكز الاستلام مستمرة في استلام المحصول من المزارعين والموردين دون توقف، بهدف الوصول إلى استلام أعلى معدلات وسط ارتفاع الكميات الواردة، بجانب توفير الأجولة الفارغة ودقة الموازين والرقابة اليومية لضمان حصول الموردين على المستحقات المالية دون توقف.

وأوضح وكيل مديرية التموين، أن شون المحافظة تعمل طوال أيام الأسبوع دون توقف وبكل المناطق لاستلام القمح، بجانب تسليم القمح بصومعة الخارجة بطاقة 45 ألف طن، وشرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن وهنجر الخارجة بطاقة تخزينية 2000 طن، بالإضافة إلى شونة مطاحن مصر الوسطى بطاقة تخزينية 2000 طن، بجانب شون "الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس".