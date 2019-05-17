بالصور| "بالفن هنقدر نغير".. مبادرة صندوق مكافحة الإدمان تجوب المناطق

واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مبادرة تحت عنوان "بالفن نقدر نغير.. أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية المواطنين في المناطق المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، خاصة فى الأماكن ذات الطابع الإسلامي، تماشيا مع طقوس شهر رمضان الكريم، حيث جرى إطلاق المبادرة من الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات، التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن.

والي: المبادرة تستهدف إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان و دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المتخصصين و المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الادمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والإكتشاف المبكر للتعاطي.

من جانبه، أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية المواطنين بأضرار تعاطى المخدرات وإطلاق المبادرة من الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب.