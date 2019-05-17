أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استياءه من الإهمال، الذي فوجئ به داخل مركز شباب مدينة العاشر من رمضان وعدم النظافة، وأمر بتحويل مدير المركز للتحقيق، نتيجة للإهمال السائد داخل أركان المركز.

ولفت صبحي، إلى أنه سيتم تحديد موعد لمقابلة لجنة إدارة المركز الأحد المقبل بديوان عام الوزارة، لبدء العمل على تطوير المركز، ومعالجة جميع أنواع الخلل والإهمال.

وأجرى الوزير، اليوم، زيارة مفاجئة لمركز شباب مدينة العاشر من رمضان، ووجه الوزير بسرعة تشكيل لجنة إدارية من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي، لإدارة شؤون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز لانتخاب مجلس إدارة.

كما وجه بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة، للإشراف على المركز لبدء العمل على تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتى يتم تطويره على وجه السرعة، واستخدام الإمكانات المتاحة بالمركز أفضل استخدام ممكن، والذي تتجاوز مساحته 14 فدانا، حتى تتوافر بالمركز عناصر جذب للأعضاء.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لضبط سير العمل في كافة المنشآت الشبابية والرياضية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب، وتقديم خدمات متميزة لكل المواطنين والأعضاء المترددين على مراكز الشباب.